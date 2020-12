Informazioni Utili Chiamate di imbarco: un impiegato e un panettiere per Athara e Janas

La Capitaneria di Porto di Porto Torres ha diffuso 2 chiamate di imbarco per le motonavi Athara e Janas. Per la prima è richiesta una qualifica professionale di assistente d'ufficio, per la seconda la chiamata riguarda un panettiere. Gli interessati dovranno presentarsi il 29 di dicembre, alle ore 10, negli uffici della Guardia Costiera di Porto Torres, in via del Mare, muniti del libretto di navigazione.