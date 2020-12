Alghero: in corso di formazione l'elenco delle attività che accettano i buoni spesa

A tal fine avvia la formazione di un elenco di esercizi commerciali preposti alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità disponibili all’accettazione di “Buoni Spesa” emessi dall’Ente nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari o alla fornitura diretta all’Ente di generi alimentari o prodotti di prima necessità.





link https://voucher.sicare. it/sicare/esercizicommerciali_ login.php .



Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono invitati a manifestare il proprio interesse mediante la procedura di accreditamento utilizzando la piattaforma SiVoucher al seguente

link https://youtu.be/6_ hGAnnUKjo Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini potranno spendere i buoni spesa. L’elenco formato sarà aperto, non essendo prevista scadenza per l’adesione all’iniziativa delle manifestazioni di interesse. Per assistenza nella procedura di adesione è possibile visionare il Video corso SiVoucher – Adesione degli esercizi commerciali al seguente

L’Amministrazione Comunale, in attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter, articolo 2“Misure urgenti di solidarietà alimentare” e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, ha avviato la procedura per l’assegnazione di “Buoni Spesa” per generi alimentari e/o la fornitura di farmaci e beni di prima necessità in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica Covid-19.