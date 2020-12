Annunci Borsa Lavoro: 50 animatori per una azienda di Sassari

Offre un contratto a tempo determinato. VILLAMASSARGIA Un’azienda di Villamassargia cerca 2 muratori. Offre un contratto a tempo determinato. CARBONIA Un’azienda di Carbonia cerca 1 meccanico. Offre un contratto a tempo determinato. SASSARI Un’azienda di Sassari cerca 50 animatori. Offre un contratto a tempo determinato. POZZOMAGGIORE Un’azienda di Pozzomaggiore cerca 1 installatore di impianti telefonici. Offre un contratto a tempo determinato. OLBIA Un’azienda di Olbia cerca 1 grafico pubblicitario. Offre un contratto a tempo determinato. CAGLIARI Un’azienda di Cagliari cerca 1 responsabile commerciale.





Offre un contratto di collaborazione. ARBOREA Un’azienda di Arborea cerca 1 disegnatore tecnico. Offre un contratto a tempo indeterminato. ELMAS Un’azienda di Elmas cerca 1 tecnico di laboratorio. Offre un contratto a tempo indeterminato. ARBOREA Un’azienda di Arborea cerca 1 operatore socio sanitario e 1 infermiere. Offre un contratto a tempo determinato. CARLOFORTE Un’azienda di Carloforte cerca 1 conducente di autocarro. Offre un contratto a tempo determinato. OSCHIRI Un’azienda di Oschiri cerca 3 manovali agricoli. Offre un contratto a tempo determinato. RIMINI Un’azienda di Rimini cerca 50 animatori.





Offre un contratto a tempo determinato. OLBIA Un’azienda di Olbia cerca 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia. Offre un contratto a tempo determinato. SASSARI Un’azienda di Sassari cerca 1 ingegnere elettromeccanico. Offre un contratto di collaborazione. SASSARI Un’azienda di Sassari cerca 2 termoidraulici. Offre un contratto a tempo determinato. CAGLIARI Un’azienda di Cagliari cerca 1 commesso di vendita. Offre un contratto a tempo determinato. ASSEMINI Un’azienda di Assemini cerca 1 distributore di gas in bombole. Offre un contratto a tempo determinato. CAGLIARI Un’azienda di Cagliari cerca 2 magazzinieri.





Offre un contratto a tempo determinato. BOSA Privato cerca a Bosa 1 badante. Offre un contratto a tempo indeterminato. TEMPIO PAUSANIA Un’azienda di Tempio cerca 1 ragioniere. Offre un contratto a tempo determinato. MOGORO Un’azienda di Mogoro cerca 1 meccanico. Offre un contratto a tempo indeterminato. CAGLIARI Un’azienda di Cagliari cerca 1 attrezzista di falegnameria. Offre un contratto a tempo determinato. ELMAS Un’azienda di Elmas cerca 2 ragionieri contabili. Offre un contratto a tempo determinato. CARBONIA Un’azienda di Carbonia cerca 4 installatori di impianti di isolamento e 2 carpentieri edili.





Offre un contratto a tempo indeterminato. SESTU Un’azienda di Sestu cerca 3 agenti immobiliari. Offre un contratto di collaborazione. IGLESIAS Un’azienda di Iglesias cerca 4 operatori socio sanitari. Offre un contratto a tempo determinato. PORTO TORRES Un’azienda di Porto Torres cerca 1 tirocinante consulente di vendita. Offre un tirocinio regionale. ROMA Un’azienda di Roma cerca 50 animatori turistici. Offre un contratto a tempo determinato. QUARTU SANT’ELENA Un’azienda di Quartu Sant’Elena cerca 1 infermiere. Offre un contratto a tempo determinato. CAGLIARI Un’azienda di Cagliari cerca 1 sistemista multipiattaforma.





Offre un contratto a tempo determinato. NARCAO Un’azienda di Narcao cerca 1 meccanico. Offre un contratto a tempo indeterminato. NUORO Un’azienda di Nuoro cerca 1 esperto contabile. Offre un contratto di collaborazione. CARBONIA Un’azienda di Carbonia cerca 2 muratori e 1 manovale. Offre un contratto a tempo determinato. DOMUSNOVAS Un’azienda di Domusnovas cerca 1 ingegnere ambientale.





Offre un contratto a tempo determinato. NUORO Un'azienda di Nuoro cerca 1 conducente di autotreno. Offre un contratto a tempo indeterminato. PORTOSCUSO Un'azienda di Portoscuso cerca 1 conducente di autotreno. Offre un contratto a tempo determinato. GUSPINI Un'azienda di Guspini cerca 1 installatore e riparatore di impianti industriali. Offre un contratto a tempo determinato.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI diGHILARZA Un’azienda di Ghilarza cerca 1 psicologo clinico. Offre un contratto di lavoro autonomo. MOGORO Un’azienda di Mogoro cerca 1 commesso. Offre un contratto a tempo indeterminato. VALLEDORIA Un’azienda di Valledoria cerca 1 perito elettronico.