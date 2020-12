Servizi di turno ad Alghero martedì 8 dicembre

Farmacia Fois - via Diez - Quartiere Pivarada - aperta fino alle 22 - reperibilità 347 6151073;

. L'ufficio ricezione denunce della Sezione di Polizia Postale di Sassari, sito in via Brigata Sassari 19, al fine di evitare assembramenti sia fuori che all’interno dei locali, vista la diffusione dell’epidemia da Covid-19, riceve solo previo appuntamento. All’esterno degli uffici sono stati apposti degli avvisi con l’indicazione dei numeri di telefono da contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, al fine di concordare gli appuntamenti.