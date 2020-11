Alghero: interruzione di energia elettrica alla Pivarada - L'elenco dei numeri civici interessati

Via Asfodelo: i numeri civici 73, 113, 117, 129 e 133. Traversa A via Degli orti: numero civico 26. Via Goceano : dal 2 all'8. L'interruzione dell'energia elettrica riguarda i soli clienti alimentati a bassa tensione. L'Enel raccomanda : durante i lavori l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si raccomanda a non commettere imprudenze e comunque e non utilizzare gli ascensori.

Il prossimo giovedì 19 di Novembre, l'Enel dovrà intervenire ad Alghero per effettuare una serie di interventi di manutenzione agli impianti. L'intervento è programmato dalle 9 alle 13. Nel corso dei lavori sarà inevitabilmente interrotta la fornitura di energia elettrica. Il quartiere interessato dall'intervento di manutenzione è quello della Pivarada dove le vie interessate saranno le seguenti: via Asfodelo, dal numero civico 58 al 60, dal 64 al 68, dal 72 al 74. Via Amsicora: dal 17 al 25, dal 29 al 31.