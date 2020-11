Informazioni Utili Porto Torres: giovedì 19 Novembre mancherà la luce

Per far fronte a una situazione critica che si è creata nella rete elettrica del centro abitato di Porto Torres, E-distribuzione ha comunicato che interromperà l'erogazione dell'energia elettrica nelle seguenti vie del centro abitato il giorno 19 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 16:00: via delle Terme da 2a a 4; Stazione Marittima “Nino Pala”; loc. Ponte Romano ovest 25; via Vespucci da 2 a 4; via Vespucci sn; via Lungomare sn; piazzale del porto sn; via Ponte Romano da 68 a 70, 78, da 92 a 96, da 100 a 102, 116, da 59 a 67, 71, da 81 a 83, da 89 a 95.