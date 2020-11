Alghero: oggi supermercati aperti

In città non si pone il problema della chiusura del centri commerciali in quanto tale tipo di strutture, nella definizione tecnica, urbanistica e giuridica , non esistono. Lo stesso Commer di via Don Minzoni che al piano terra ospita la Coop, al piano superiore vede la presenza di attività definite dalla norma " esercizi di vicinato" e quindi non classificabili come centri commerciali che, secondo il decreto governativo, nei giorni festivi dovrebbero chiudere i battenti.

Nella prima domenica delle nuove misure di prevenzione e sicurezza per affrontare la diffusione del coronavirus che prevedono una serie di restrizioni per diversi attività commerciali, niente cambia per quanto riguarda i supermercati di Alghero che oggi saranno aperti, alcuni per tutta la giornata altri solo al mattino. Impianti, va ricordato, la cui offerta è quella di generi alimentari.