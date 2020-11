Alghero: calendario dello spazzamento meccanico

Nel frattempo son già stati ordinati dal settore ambiente, a seguito di un complesso lavoro a cui ha partecipato anche la Polizia Locale relativamente a quanto riguarda le indicazioni previste dal Codice della Strada, circa 400 cartelli della segnaletica che verrà posizionata in maniera fissa prevedendo giorni e orari fissi di divieto di sosta per lo spazzamento. L'intervento si ritiene quanto mai necessario in quei viali alberati che giornalmente rilasciano a terra una grande quantità di foglie.

Prosegue lo spazzamento con divieti di sosta temporanea che in questa settimana ha interessato Via Brigata Sassari, Via IV Novembre e proseguirà secondo il seguente calendario:Venerdì 6 Novembre via Cravellet,Lunedi 9 Novembre Via S.Satta,Mercoledì 11 Novembre Via Marconi,Venerdì 13 Novembre via Grazia Deledda.