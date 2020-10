Informazioni Utili Sassari: chiusa al traffico via Porcellana

Abbanoa sta sostituendo un tratto di collettore fognario di circa 60 metri e di rete idrica in via Porcellana a Sassari e per questo sono previste dal 2 novembre modifiche alla viabilità. Dalle 7 di lunedì e fino alle 17 di venerdì 6 novembre via Porcellana, tra l’incrocio con via Muroni e quello con viale Mancini, sarà chiusa al traffico. Negli stessi giorni è inoltre istituito il divieto di fermata su entrambi i lati in quel tratto di strada.