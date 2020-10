Porto Torres: il 4 novembre mancherà la corrente elettrica

via Libio da 62 a 68, da 74 a 90, 94, da 98 a 102, da 75 a 79, da 91 a 95, da 99 a 103, da 107 a 109, da 113 a 125; via Cavour 4, 10, da 14 a 20, da 34 a 44, da 48 a 50, 13, 17, da 23 a 27, da 45 a 47, da 47b a 49, 57, sn, snc; C.so Vittorio Emanuele da 74 a 82, da 88 a 106, da 110 a 118a, 122, da 79 a 87, 103, sn; via Josto da 44 a 48, 54a, da 43 a 45, da 49 a 53, sn; via Adelasia da 4 a 4/a, 8, da 18 a 20, 7, da 11 a 13; via Eleonora d’Arborea 32, da 50 a 54, 58, da 27 a 29, sn; vicolo Colonia romana da 2 a 6, da 3 a 5, sn; vicolo Azuni da 2, da 1 a 3, sn; via Carducci g. da 35 a 37 43; via Sassari 5 -7 – 9 – 9 a; via Petronia 43.

Per far fronte a una situazione critica che si è creata nella rete elettrica del centro abitato di Porto Torres, E-distribuzione ha comunicato che interromperà l'erogazione dell'energia elettrica nel centro storico di Porto Torres il giorno 4 novembre, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, nelle seguenti vie e numeri civici: via Colonia romana 2b, da 6 a 10, 14, da 18 a 20, da 24b a 26, 30, da 38 a 40, 44a, da 50 a 54, 66, 1, 7, 15, da 23 a 25, 31, 37, da 45 a 49a, sn; via Azuni d. a. 44, da 44* a 48, 48b, da 52 a 64, da 68 a 76, 35, 49, da 55 a 57, da 61 a 71, da 75 a 79, 83, da 87 a 91, sn, sn;