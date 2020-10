In preparazione a Sassari i corsi per agente immobiliare

L’attività formativa - che si concluderà presumibilmente ai primi del prossimo anno - si svolgerà normalmente in orario serale, per quattro giorni alla settimana, dal lunedì al giovedì.





La frequenza del corso, la cui obbligatorietà per l'accesso alla professione è prevista ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, consente di sostenere il prescritto esame abilitante, a cura della Camera di Commercio, ottenendo i requisiti professionali necessari per svolgere l’attività, anche in forma occasionale o discontinua, non solo nel settore immobiliare, ma anche in quello merceologico e dei servizi.





Una professione che si è profondamente evoluta nel tempo e che oggi si spinge ben oltre l’originaria funzione del mediatore, inteso come figura preposta esclusivamente a mettere in relazione le parti interessate alla compravendita.





Sono richieste, infatti, un’ampia gamma di competenze generali e specialistiche estremamente elevate, non disgiunte da una profonda conoscenza del mercato di riferimento e da precisi requisiti morali, deontologici e professionali che permettono agli operatori del settore, inquadrati come imprenditori, di svolgere con efficacia una serie di servizi aggiuntivi di carattere consulenziale e peritale utili alla positiva conclusione degli affari, in un’ottica tesa a garantire elevati standard qualitativi e la massima soddisfazione del cliente.





L’intervento formativo, autofinanziato ed a numero chiuso, è riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e curato dall’Agenzia Formativa specializzata del Sistema Confcommercio, Performa Sardegna. Gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, la segreteria organizzativa: 079.2599500 -mail info@performasardegna.it.

La Confcommercio informa tutti gli interessati che, a breve scadenza, presso la propria sede di Sassari, inizieranno le lezioni del corso propedeutico obbligatorio finalizzato all’esercizio della professione di agente immobiliare e, più in generale, di agente di affari in mediazione.