Alghero: 6 assunzioni da Lavoras per la digitalizzazione della biblioteca

Fino al giorno 14/10/2020 incluso, gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici, potranno presentare domanda partecipazione alla selezione di competenza dell’ASPAL. L’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato, riguarda le figure seguenti: 1 bibliotecario, Tecnico della gestione, selezione e catalogazione del patrimonio librario e documentario, e 5 tecnici dei servizi culturali, addetti alla digitalizzazione documentale. Tutte le informazioni, compreso l’avviso pubblico, sono reperibili alla seguente pagina dell’Aspal http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=93505&c1=4920&id=89374&tipoconc=3&b=

Fino al 14 ottobre si possono presentare domande per assunzione a tempo determinato nel progetto di digitalizzazione documentale della biblioteca L'amministrazione comunale , nel quadro dei progetti Cantieri Lavoras, ha diffuso un avviso pubblico di selezione per assunzione a tempo determinato per il progetto di digitalizzazione documentale nella Biblioteca Comunale.