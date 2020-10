Servizi di turno ad Alghero Domenica 11 Ottobre

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Questura: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. L’Ufficio denunce della Questura e dei Commissariati P.S. di Olbia, Alghero, Porto Cervo, Tempio Pausania e Ozieri osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali, sabato incluso. Tutte le informazioni e la modulistica relativa ai passaporti, porti d’arma, alle licenze, permessi di soggiorno e alle autorizzazioni di polizia, sono disponibili nel sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it .





Per ogni altra esigenza o informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura - tel. 079/2495600. Le istanze relative al rilascio di passaporti, porti d’arma, licenze ed autorizzazioni di polizia, potranno essere inoltrarle anche via mail all’indirizzo di posta certificata “ammin.quest.ss@pecps.poliziadistato.it” , indicando chiaramente una utenza telefonica per i contatti diretti.

Farmacia: Il Rosario - via XX Settembre - adiacente l'omonima chiesa - reperibilità 351 5923065;Distributori di carburante: quelli dotati di impianto automatico;Consorzio Taxi Porta d'Oro: 079/9892028;Consorzio Taxi Alghero: 079/9739795;Medico dentista reperibile:dottor Alberto Zanetti, via Verdi, 32, Alghero - 335/1618751;Capitaneria di Porto: via Arborea - 079953174;Compagnia dei Carabinieri: via Don Minzoni - 079/936980;Commissariato di Polizia:via Kennedy - 079/9720000; Vigili Urbani: via Mazzini 184 - 079/9978111;Guardia Medica: presso Ospedale Marino - 079/950613;Guardia Medica:turistica Fertilia - 079/939533;Pronto Soccorso: ospedale Civile La Pietraia - 079/996200;Soccorso Stradale ACI: telef.116;Vigili del Fuoco: via Napoli - 079/986464;Ambulanza Misericordia: via Giovanni XXIII° - 079/976634;Polisoccorso: via Liguria - 070/975797;Aaeroporto: 079/935282;Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970 E-mail: segreteria@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.parcodiportoconte.itDi seguito gli orari, gli indirizzi e i recapiti delle sei sedi di Guardia Medica Turistica attive nei distretti della ASSL Sassari:Guardia turistica di Alghero: c/o Ospedale Marino -Orario attività ambulatoriale: 24 ore -Telefono: 079 9953461. Guardia turistica di Fertilia: P.zza Venezia Giulia -Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00 -Telefono: 079 990533. Guardia turistica di Castelsardo: c/o Ente Gestione Porto Turistico - Loc. Frigiano -Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00-Telefono: 079 470085.Guardia turistica di Stintino - Pozzo San Nicola: c/o Ambulatorio Guardia Medica Loc. Pozzo San Nicola - Orario attività ambulatoriale: 9:00-19:00 -Telefono: 079 534002.Guardia turistica Valledoria: c/o Campeggio Locali Comunali - Via Ampurias Loc. La Foce -Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00 -Telefono: 079 584384.Guardia Turistica Platamona (Apertura sabato 18 luglio per adeguamento percorso Covid-19): c/o Centro benessere – Via della Torre -Orario attività ambulatoriale: 8:00-20:00-Telefono: 348 9361914.Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. La richiesta di rimborso per gli utenti non residenti in Sardegna, invece, è regolata dalla normativa della Regione di appartenenza.