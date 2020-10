Iglesias: la rete idrica e fognaria ad Abbanoa

In precedenza invece Abbanoa aveva elaborato lo stato di consistenza delle infrastrutture stimando in un milione di euro il costo complessivo degli interventi da realizzare per rendere operative e funzionali le reti idriche e fognarie. «Attualmente le risorse messe a disposizione dall’Assessorato regionale all’Industria ammontano a 330mila euro – chiarisce Fabio Albieri – fondi che saranno utilizzati per gli interventi ritenuti prioritari per garantire il necessario adeguamento infrastrutturale: sono previsti, tra gli altri, l’attuazione del collegamento della rete idropotabile consortile alla rete di distribuzione gestita da Abbanoa e l’adeguamento degli allacci idrici e fognari»





Per il presidente dell’Egas si tratta di un risultato importante: «Il passaggio di queste infrastrutture alla gestione di Abbanoa è un elemento essenziale nel processo di rilancio dell’economia della città di Iglesias e del Sulcis Iglesiente e dell’imprenditoria locale. Altro aspetto non trascurabile è quello relativo ai tempi di realizzazione delle opere che dovrebbero essere contenuti in pochi mesi».

Il presidente dell’Egas Fabio Albieri ha sottoscritto l’accordo con il Comune di Iglesias e Abbanona SpA per il trasferimento al Gestore delle infrastrutture idriche e fognarie della Zona industriale regionale cittadina. La firma dell’atto è stata preceduta da una serie di passaggi tra cui il subentro del Comune di Iglesias nella titolarità dei diritti di proprietà delle infrastrutture di interesse del Servizio Idrico Integrato già possedute dal Consorzio industriale in liquidazione, formalizzato a luglio 2020.