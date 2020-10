Tre posti disponibili nel corso per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande





Il corso, autofinanziato, si terrà nella fascia oraria pomeridiana ed è particolarmente indicato per tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività imprenditoriale nel comparto del terziario di mercato o devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione professionale anche al fine di consentire il ricambio generazionale o il subentro in esercizi preesistenti. Gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, gli uffici centrali della Confcommercio, in corso Pascoli, 16/B – Sassari, tel. 079.2599500, e-mail info@performasardegna.it. Web: www.performasardegna.it Il titolo abilitante rilasciato dalla Regione consente infatti di intraprendere una molteplicità di attività economiche nel comparto del “food and beverage”: rivendite di generi alimentari, negozi di prossimità o vicinato, market, commercio di pane e dolciumi, botteghe della carne, prodotti ittici, ortofrutta, enoteche, negozi di liquori e bibite da asporto, punti vendita di prodotti tipici, esercizi specializzati per soggetti con intolleranze alimentari o che seguono diete particolari, street food, bar e caffetterie, birrerie, vinerie, ristoranti osterie, pizzerie, spaghetterie, griglierie, bistrot, aziende che effettuano la somministrazione congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (discoteche, night club, ecc.).

Il corso in avvio questa settimana a Sassari, presso la sede della Confcommercio. Riconosciuto dall’Assessorato Regionale del Lavoro, il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano ottenere l’abilitazione necessaria per rilevare o comunque gestire in proprio un’attività commerciale nel settore alimentare o un pubblico esercizio.