Informazioni Utili Alghero: oggi alla Coop il bonus per gli anziani

Per gli over 70 nella rete dei supermercati Coop di Alghero e Uri, anche oggi e ogni lunedì, ci sarà la gradità sorpresa dello sconto del 10% sulle merci acquistate. L'iniziativa, decollata lo scorso settembre, ha riscosso un largo successo a conferma dell'interesse dell'utenza più anziana ma anche di una situazione complessiva che sotto l'aspetto economico e sociale sta destando fortissime preoccupazioni a ogni livello. Per ottenere lo sconto la procedura è piuttosto semplice: presentare la carta d'identità alla cassa. L'offerta riguarda tutte le merci in esposizione tranne i super alcolici e i prodotti che sono già interessati da uno sconto specifico.