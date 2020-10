Consulenze per i progetti europei Orizzonte 2020

La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello per la definizione delle necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro giovedì 8 ottobre una sintesi del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.. I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: Simona Scalas (simona.scalas@unica.it; tel. 070.675.8441) e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999).

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri online per fornire consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la rendicontazione e l’audit di progetti in corso o conclusi. Gli incontri si terranno mercoledì 14 ottobre e saranno presenti gli esperti della società EUCORE Consulting.