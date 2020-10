Alghero: in liquidazione i bonus regionali

Si tratta delle ulteriori somme rese disponibili con l'ultimo intervento regionale che ha coperto la parte di fabbisogno ancora mancante da destinare alle 900 persone che ne hanno fatto richiesta ma che non hanno potuto usufruirne a causa dell’esaurimento dei fondi regionali disponibili.





Le sollecitazioni in Regione del Sindaco Mario Conoci e dell’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris sono state da subito reiterate e determinanti ai fini di un ulteriore intervento a favore degli esclusi. Sono arrivate così nelle casse del Comune di Alghero, attraverso la delibera della Giunta regionale del 17 settembre n° 46/14 somme pari a 1.077.764,87 euro per far fronte alle richieste rimaste inevase. Immediata la messa in circolo da parte degli uffici comunali delle somme ai beneficiari del contributo

Coloro i quali non hanno mai provveduto ad integrare, con apposita documentazione le proprie informazioni reddituali, dovranno entro e non oltre la data del 12 ottobre 2020 fornire tali dati attraverso il modulo di autocertificazione disponibile sul sito www.comune.alghero.ss.it https://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/dettaglio-documento/Emergenza-Covid-19-Bando-Regionale/ da inviare ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.alghero.ss.it