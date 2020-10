Sassari: avviso pubblico per 3 pediatri

Come già accaduto nei mesi scorsi, i pazienti dei pediatri succitati saranno assistiti dai nuovi incaricati i quali, come da Accordo collettivo nazionale per l'assunzione dell'incarico provvisorio, offriranno l'assistenza pediatrica a 800 bambini ciascuno. La ASSL Sassari comunica inoltre che sono contestualmente in corso le procedure urgenti per il conferimento degli incarichi definitivi dei pediatri.

La ASSL Sassari ha attivato le procedure necessarie al reclutamento di tre pediatri, per l'ambito 6 di Sassari - Comune di Sassari, per far fronte alle esigenze assistenziali venutesi a creare in seguito al recente pensionamento della dottoressa Angius e al prossimo pensionamento della dottoressa Alagna (1/11/2020) e del dottor Senes (25/11/2020). L'avviso è stato pubblicato sull'Albo Pretorio ATS Sardegna, nella sezione "Comunicazioni, Avvisi, Manifestazioni di Interesse". Il bando scade il 15 ottobre.