Sassari: proseguono in Confartigianato i corsi per termo idraulici ed elettricisti

I corsi prevedono un modulo unico (8 ore) per i termoidraulici e gli elettricisti, concentrato sugli aspetti tecnico-pratici, con i relativi richiami alla normativa generale e tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti alimentati da FER ed un modulo specifico per le singole tipologie di abilitazione (8 ore). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che consente di adempiere all’obbligo normativo. Per chiarimenti sulla normativa e sulle modalità di adesione ai corsi si prega contattare la Confartigianato di Sassari al n° 079 280698

Si tratta di un aggiornamento obbligatorio sui FER (Fonti di Energie Rinnovabili) dedicati ai responsabili tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche. Il D. Lgs. 28 del 2011, poi modificato dal D.L. 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate, ai sensi del D.M. 37/2008, debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare e svolgere l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti termoidraulici (biomasse per usi energetici – caldaie, caminetti e stufe a pellet, legno – pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acqua calda sanitaria, sistemi solari termici) e impianti elettrici (sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) e rilasciare dichiarazioni di conformità sui suddetti impianti.