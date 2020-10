Informazioni Utili Sassari: l'archivio storico riapre anche al pomeriggio

Da ottobre l'archivio storico comunale riaprirà al pubblico anche in orario pomeridiano, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, oltre alle consuete aperture mattutine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Al fine di contenere il contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro, la sala di studio sarà accessibile previa prenotazione tramite mail all’indirizzo archiviostorico@comune.sassari.it o telefonicamente allo 079279590 e sarà regolamentata dall'osservanza di tutte le disposizioni scaricabili dal sito web http://archiviostorico.comune.sassari.it e consultabile da tutti gli utenti all'ingresso della sala studio. In base alla vigente normativa saranno ammessi in sala studio solo gli utenti provvisti di mascherine.