Informazioni Utili Alghero: venerdì la zona del "chioschetto" senz'acqua - Lavori di Abbanoa

I prossimo giovedì e venerdì, 1 e 2 ottobre, Abbanoa ha in programma lavori nel Lungomare Valencia, nella zona del cosiddetto "Chioschetto", per la sostituzione di una saracinesca posizionata sulla condotta idrica. Per l'esecuzione delle opere, si renderà necessario chiudere l'acqua il giorno 2 ottobre, venerdì, dalle 8:30 alle 17:00 nella via Manzoni ( tra via Kennedy e via Gramsci), via Perpignan, via Banyolas, nel Lungomare Valencia ( tra via Gramsci e via Einaudi ).