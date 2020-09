Informazioni Utili Alghero: causa maltempo Abbanoa rinvia i lavori alla Pietraia

Gli interventi programmati da Abbanoa per oggi 28, e domani 29 settembre, sulla rete idrica nel quartiere della Pietraia, con conseguente chiusura dell'erogazione idrica, sono stati sospesi per le condizioni meteo avverse. L'attività prevista è relativa alla sostituzione di saracinesche e pezzi speciali nelle tubature poste in via Don Minzoni, angolo via Portotorres. L'esecuzione dell'intervento sarà quindi eseguito non appena miglioreranno le condizioni atmosferiche.