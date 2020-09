Sassari: da lunedì 28 settembre parte il cantiere in via Poligono

Si procederà per fasi, prima con attività sul lato destro ascendente di via Poligono, successivamente sul lato destro discendente di via Poligono e infine con la realizzazione della rotatoria; in ogni caso con il divieto temporaneo di parcheggio su entrambi i lati, la restante parte di carreggiata potrà sempre ospitare i due sensi di marcia, senza chiusure o deviazioni al traffico, ma potrebbero comunque verificarsi rallentamenti della circolazione.

L'intervento prevede modifiche ai marciapiedi della via, la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Poligono e via Baldedda, le fresature e bitumature della strada. Le attività rientrano nell'appalto dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e saranno eseguiti dalla ditta 3 Esse srl, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari.