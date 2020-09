Interruzioni idriche tra Stintino e Porto Torres: Intervento di Abbanoa a Truncu Reale

Per eseguire l’intervento di giovedì i tecnici del Gestore hanno approntato un piano che, tramite manovre in rete e sfruttando le scorte adeguatamente accumulate nei serbatoi, consentirà di limitare le interruzioni dell’erogazione esclusivamente al quartiere Serra Li Pozzi di Porto Torres (dalle 9 alle 15:30), al villaggio Bagaglino (dalle 11 alle 15.30) e Pozzo San Nicola (dalle 11 alle 15.30) in territorio di Stintino.





Nella città di Sassari e nei centri abitati di Porto Torres e Stintino l’erogazione non subirà interruzioni. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Per giovedì 24 settembre 2020 le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di efficientamento nel potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari, al servizio anche di Porto Torres e Stintino. Nel dettagli, sarà installato un nuovo gruppo elettrogeno che opererà in una delle sezioni di trattamento dell’impianto: in caso di black out elettrici, consentirà di proseguire l’attività di produzione di acqua potabile.