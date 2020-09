Alghero: da lunedì variazioni di traffico alla Pietraia - Cominciano i lavori di Abbanoa

Sarà interrotto il traffico nelle seguenti vie: via Oristano, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e Viale Europa, e via Sardegna, nel tratto compreso tra via Castelsardo e via Carbonia. In via delle Baleari, il traffico sarà interrotto nel segmento tra via Don Minzoni e viale Europa. In via Sardegna, l'interruzione è prevista tra via Creta e via Malta. Il secondo intervento è in programma per il 24 e il 25 settembre in via Corsica angolo via Sardegna. il traffico sarà sospeso tra la via Don Minzoni e viale Europa, e in via Sardegna, tra via Malta e via Liguria. I lavori si svolgeranno dalle 8:30 alle 17:00 e qualora dovessero terminare in anticipo sui tempi previsti, sarà cura di Abbanoa procedere alla riapertura al traffico veicolare.

Ancora un intervento programmato da Abbanoa sulla rete idrica nel quartiere della Pietraia. La prossima settimana continueranno i lavori di sostituzione di saracinesche poste nei pozzetti di confluenza delle tubature. Sarà necessario, questa volta modificare il flusso del traffico veicolare come segue: Il primo intervento è previsto per i prossimi 21 e 22 settembre, in via delle Baleari, angolo via Sardegna, e via Malta, angolo via Sardegna.