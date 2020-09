Porto Torres: gli orari dell'Ufficio Elettorale del 20 e 21 settembre

Inoltre, in occasione della consultazione elettorale e referendaria del 20 e 21 settembre, è stato organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Quanti siano interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dal Comune sono pregati di contattare l'Ufficio Elettorale al numero 079/5008032 per concordare modalità ed orario del viaggio.

L'Ufficio Elettorale comunale resterà aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, mentre nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre l'apertura si protrarrà per tutta la durata delle operazioni di voto (domenica 20 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 dalle ore 7.00 alle ore 15.00). Si ricorda che per accedere all'ufficio è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.