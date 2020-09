Sassari: informazioni elettorali

Il servizio sarà svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato "Auser -Filo D'Argento via Tintoretto s.n.c.". Per prenotarlo, gli interessati dovranno contattare, da oggi, lunedì 14 a venerdì 18 settembre, dalle 9 alle 12, lo 079 246074 e il Numero Verde 800995988.

Sul sito www.comune.sassari.it è costantemente aggiornata una speciale sezione dedicata a tutte le informazioni per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre. In particolare, sono pubblicate le informazioni per accedere al servizio di trasporto ai seggi delle persone, sole, con gravi difficoltà motorie.