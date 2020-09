Informazioni Utili Alghero: in pagamento i contributi per gli affitti

Da oggi sono in pagamento i contributi per i canoni di locazione. La graduatoria definitiva del Bando per l’assegnazione dei contributi è stata pubblicata il 20 agosto con l’esito dell’istruttoria delle istanze presentate per il riconoscimento dei contributi ai sensi dell’art.11 della legge n.431 del 09.12.1998.