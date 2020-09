Alghero: causa maltempo la Diada Nacional de Catalunya si terrà Domenica (bilingue)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°





L'Ofici de l'Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia, vistes les previsions meteorològiques del pròxim divendres 11 de setembre, ha decidit traslladar la commemoració de la Diada Nacional al diumenge 13 de setembre amb l'organització d'una recepció i el concert d'Ester Formosa & Elva Lutza que oferiran un repertori que uneix la tradició musical catalana i sarda. L'esdeveniment tindrà lloc com estava previst a Villa Mosca a les 19 hores. La Generalitat de Catalunya agraeix la disponibilitat demostrada per part de la direcció de l'estructura que acollirà l'acte, dels músics i dels tècnics, fet que permetrà poder oferir a l'Alguer aquest concert.

La Sede di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, viste le previsioni del tempo per venerdì prossimo 11 settembre, ha deciso di spostare a domenica 13 settembre, la commemorazione de la Diada Nacional con l’organizzazione di un ricevimento e il concerto di Ester Formosa & Elva Lutza che proporranno un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda. L’evento si svolgerà come da programma a Villa Mosca alle ore 19. La Generalitat de Catalunya è grata per la disponibilità dimostrata dalla direzione della struttura che ospiterà l’evento, dei musicisti e dei tecnici, fatto che permetterà offrire questo concerto ad Alghero.