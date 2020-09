Informazioni Utili Unione dei Comuni del Coros: bando per una figura di alta professionalità

È indetta una procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato di alta specializzazione/professionalità, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione dei comuni del Coros, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.



Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e il trattamento sul lavoro. Il settore di assegnazione è quello dell’area gestionale tecnica per la gestione, prevalentemente in forma associata, dei servizi atti a regolare il funzionamento di Protezione Civile, Compagnia Barracellare intercomunale, adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ufficio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.R. 28/98, servizio di Raccolta e Smaltimento RR.SS.UU. e predisposizione del relativo Piano economico finanziario, Sportello Unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE), ufficio associato di progettazione e di direzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche inerenti gli interventi di messa a norma ed in sicurezza dell'edificio “Ex casa comunale”, sede dell’Unione.



La posizione di inquadramento è quella di D, posizione giuridica 1, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni ed enti locali. La presentazione delle domande di ammissione scade il 30 settembre 2020. Per prendere visione dell’avviso, è consultabile la sezione apposita del sito ufficiale dell’Unione del Coros a questo indirizzo http://egov1.halleysardegna.com/udccoros/zf/index.php/bandi- di-concorso/index/dettaglio/bando/1