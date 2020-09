Informazioni Utili Porto Torres: in scadenza il bonus idrico

Sino al 30 settembre sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dell'agevolazione tariffaria “BONUS idrico Emergenziale” per la fornitura idrica ad uso domestico residente. Possono richiedere il beneficio gli utenti Abbanoa che abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000 euro (20.000 euro nel caso di nuclei con almeno 3 figli a carico) e che siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid 19. L'avviso e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze. Per maggiori informazioni: maricca.piera@comune.porto-torres.ss.it.