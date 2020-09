Alghero: attivato il servizio per le tessere elettorali

Si invita, pertanto, coloro che si trovassero nella condizione descritta di attivarsi immediatamente rivolgendosi agli uffici preposti nei seguenti giorni e orari: A partire da oggi, lunedì 7 settembre : Lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 15:00 alle 18:00 e Sabato dalle 8:30 alle 12:30 Nelle giornate di sabato 19 settembre (dalle ore 09:00 alle ore 18:00) e delle consultazioni elettorali, domenica 20 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 21 (dalle ore 07:00 alle ore 15:00) settembre, gli uffici saranno aperti durante gli orari previsti per la votazione.

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici ed evitare inutili e dannosi assembramenti, gli Uffici di via Catalogna nn. 52/56 saranno aperti al pubblico (munito di mascherina e guanti) per la distribuzione delle tessere elettorali a chi ne fosse sprovvisto in quanto scaduta o smarrita.