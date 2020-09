Sassari: brevi da Palazzo Ducale

Anagrafe canina. Il 7 e il 21 settembre, dalle 9 alle 11, nel canile comunale di Sassari, località Funtana sa Figu, sulla strada per Osilo, il servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Ats Sardegna – Assl Sassari, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari eseguirà il servizio gratuito di anagrafe canina. Per le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, l'attività avviene su appuntamento, preso tramite richiesta telefonica ai numeri 3667770223 o 079279630, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Dovranno essere comunicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente), elementi necessari per la precompilazione della scheda anagrafica. Un passaggio importante per regolamentare le presenze ed evitare assembramenti e contatti interpersonali fra l’utenza.





Saranno accettate 30 prenotazioni. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola. Consultazioni elettorali. Sul sito www.comune.sassari.it è costantemente aggiornata una speciale sezione dedicata a tutte le informazioni per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre. In particolare, sono pubblicate le informazioni per accedere al servizio di trasporto ai seggi delle persone, sole, con gravi difficoltà motorie. Il servizio sarà svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato "Auser -Filo D'Argento via Tintoretto s.n.c.". Per prenotarlo, gli interessati dovranno contattare, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, dalle 9 alle 12, lo 079 246074 e il Numero Verde 800995988.

Orari Punto Città. Punto Città 2 (in via Bruno a Li Punti) e Punto Città 3 (in via dell'Anziano a Latte Dolce) restano chiusi fino a martedì 15 settembre. Tutti i servizi sono erogati, per i casi indifferibili ed urgenti, esclusivamente su appuntamento, nella sede di Punto Città in Corso Angioy 15, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30. Per quanto riguarda gli uffici di Tottubella, restano aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 18, sempre per i casi indifferibili e urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato chiamando lo 079389522 o il 3398749116 o scrivendo a elenino.daga@comune.sassari.it .