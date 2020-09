Alghero: 2 giornate per l'anagrafe di Fido

Le prenotazioni si ricevono presso gli uffici del Settore Sviluppo Sostenibile, siti in via Sant'Anna n. 38/40, muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e dati identificativi del cane (età, sesso, nome e razza) oppure inviando un'e.mail all'indirizzo g.mariano@comune.alghero.ss.it. Gli uffici osservano il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 ed il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 Gli aggiornamenti in tempo reale anche dei posti disponibili per ciascuna data sono consultabili all'indirizzo https://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/Amici-a-4-zampe/microchippatura.html.





La microchippatura sarà effettuata a cura del servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche dell'ATS Sardegna, ASSL di Sassari, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero, sino ad un massimo di 30 registrazioni per sessione. Si fa presente che le operazioni di microchippatura saranno effettuate seguendo l'ordine di arrivo presso la sede e non secondo quello di iscrizione. Si ricorda infine che durante l'orario di espletamento delle procedure di microchippatura, i padroni dei cani potranno accede e sostare le proprie autovetture usufruendo dei parcheggi disponibili nell'area della stazione ferroviaria accessibile da via Fermi.

Venerdì 11 e venerdì 25 settembre 2020 si svolgerà la campagna di microchippatura gratuita dei cani di proprietà. Come per i precedenti appuntamenti l'orario rimane invariato: si inizierà alle ore 09.00 e si proseguirà sino a completamento dell'attività sui cani prenotati e presenti. La microchippatura si nello spazio comunale nei Giardini Martin Luther King (via Don Minzoni) e si informano gli interessati che per l'accesso nella suddetta sede, l'ATS ha stabilito che sarà consentita solo ed esclusivamente a coloro che indosseranno la mascherina. In caso contrario non sarà possibile far microchippare il cane.