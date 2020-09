Sassari: ancora aperte le iscrizioni per il corso per adulti

I corsi sono aperti ad adulti e giovani con più di 16 anni, lavoratori e lavoratrici o iscritti ai centri per l’impiego. Il Corso d’Istruzione per Adulti dell’ITI Angioy è attivo nella città di Sassari dal 1995. Il Corso ha permesso il conseguimento del diploma di tecnico industriale ormai a centinaia di persone che credevano impossibile poter realizzare questo sogno. Il corso regolare ha durata quinquennale come quello diurno ma molte sono le agevolazioni e le riduzioni previste. Per informazioni e iscrizioni: Sito: seraleitiangioy.altervista.org - E-mail: ItiangioySS@gmail.com - Telefono: 3492979172

I termini saranno validi per tutto il mese di settembre e fino al 15 ottobre 2020, fino a quando si potranno perfezionare le iscrizioni al Corso d'Istruzione per Adulti (ex Corso Serale) dell’Istituto Tecnico Industriale "G. M. Angioy" di Sassari per l’anno scolastico 2020/21. E’ possibile iscriversi al biennio o al triennio per il diploma nelle specializzazioni Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni e Meccanica, Meccatronica ed Energia, con riconoscimento di crediti e possibilità di personalizzare e abbreviare il percorso verso il diploma.