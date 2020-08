Alghero: parte il corso di salvamento a mare

Oltre al brevetto di A.B. verrà rilasciato: Attestato Esecutore BLS-D Certificazione in materia di primo soccorso aziendale – D.M. n. 388/2003 Si possono iscrivere persone di ambo i sessi dai 16 anni compiuti ai 65 anni da compiere. Le lezioni saranno tenute esclusivamente da Allenatori di nuoto e salvamento della FIN. E’ possibile iscriversi anche a corso inoltrato in base alle attitudini recuperando le lezioni teorico/pratiche perse. Si organizzano inoltre anche corsi personalizzati in casi di necessità studio o lavoro. Per informazioni rivolgersi Tel: 3290774001; mail: lorenzo.zicconi @federnuoto.it

La FIN (federazione italiana nuoto) ad Alghero apre il corso nel mese di Settembre per Assistenti bagnanti. Il corso si terrà ad Alghero al mare, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il pomeriggio dalle 16 alle 19, Stage, negli stabilimenti balneari. La Federazione Italiana Nuoto è l’unico ente in Italia riconosciuto dalla “International Life Saving” ed il brevetto rilasciato è valido in Europa e nel Mondo. Il corso ha validità per l’arruolamento volontario nella marina Militare e nell’Esercito e per l’attribuzione dei crediti formativi agli esami delle scuole Superiori.