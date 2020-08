Dalle 09,00 domani, 1 settembre, fino alle 14,00 del 2 settembre, i servizi ai cittadini del Comune di Alghero subiranno un parziale blocco, a causa del passaggio al servizio in cloud dell'applicativo in uso negli uffici.



Non sarà possibile, quindi, svolgere i servizi del servizio anagrafe, se non quelli prettamente di sportello che non richiedono l'uso del sistema internet del Comune.