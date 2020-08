Dal portale Sardegna Lavoro opportunità di tipo occupazionale

NUORO: un’azienda cerca per la sede di Nuoro un assistente all vendita. Si offre un contratto a tempo indeterminato. SAN GAVINO MONREALE: un’azienda cerca per la sede di San Gavino Monreale un tirocinante tecnico hardware e assistenza clienti. Si offre un tirocinio formativo.

AGLIENTU: un’azienda cerca per la sede di Aglientu un addetto alle pulizie negli stabili. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

CUGLIERI: un’azienda di Cuglieri cerca un lavapiatti. Si offre un contratto a tempo determinato.

SASSARI: un’azienda cerca per la sede di Sassari un educatore professionale. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

SANTADI: un’azienda cerca per la sede di Santadi un meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore e un meccanico riparatore d’auto. Si offre un contratto a tempo determinato.

SASSARI: un’azienda cerca per la sede di Sassari un tirocinante addetto alla segreteria. Si offre un tirocinio formativo.

SASSARI: un’azienda cerca per la sede di Sassari due inferimeri. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

OLBIA: un’azienda cerca per la sede di Olbia un tirocinante addetto al controllo di gestione. Si offre un tirocinio formativo.

TERRALBA: un’azienda cerca per la sede di Terralba un mastro muratore in pietra e mattoni.Si offre un contratto a tempo determinato. Sardegna Lavoro informa inoltre che sono stati stati approvati i seguenti elenchi provvisori:



Cantiere comunale di Siamanna. Info nel CPI di Oristano.

Cantiere comunale di Sedilo. Info nel CPI di Ghilarza.

Cantiere comunale di Aglientu. Info nel CPI di Tempio.

Cantiere comunale di Siris. Info nel CPI di Mogoro.

Cantiere comunale di Siapiccia. Info nel CPI di Oristano.

Cantiere comunale di Santa Giusta. Info nel CPI di Oristano.

Cantiere comunale di Settimo San Pietro. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

Cantiere comunale di Gairo. Info nel CPI di Lanusei e Tortolì.

Riportiamo di seguito una serie di offerte di lavoro per partecipare alle quali è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.