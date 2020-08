Porto Torres: come votare a domicilio

L'ufficio elettorale del Comune di Porto Torres ha diramato le modalità di voto a domicilio, destinata a tutti gli elettori affetti da gravissime infermità e ai quali è impossibile spostarsi dalla propria abitazione.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire, entro lunedì 31 agosto 2020 (ventesimo giorno antecedente la data di votazione), al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicando il proprio indirizzo completo.





Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.







Per maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare l'ufficio al numero 079/5008032, via mail all'indirizzo elettorale@comune.porto-torres.ss.ito via Pec a demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it.

L'avviso pubblico e la domanda per il voto domiciliare si può invece trovare nella home page del sito web del Comune nella sezione “Avvisi e scadenze” e direttamente a questo link: https://bit.ly/32giAtZ.