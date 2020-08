Porto Torres: in scadenza il Bonus Nidi

L'avviso pubblico integrale e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito web del Comune di Porto Torres, sezione Avvisi e scadenze. Le domande dovranno essere compilate correttamente in stampatello o al PC, complete di firma autografa ed inviate alla pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it, allegando la fotocopia del documento di identità del richiedente. Per eventuali richieste d'informazioni: dedola.paola@comune.porto-torres.ss.it.

Gli utenti interessati avranno tempo sino al 31 agosto per inviare le domande per il “Bonus Nidi”, la misura che consente di accedere ai contributi per i servizi della prima infanzia (nidi, micronidi, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni).