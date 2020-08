Informazioni Utili Porto Torres: gli orari per le candidature alle suppletive per il Senato

L'ufficio elettorale del Comune di Porto Torres comunica gli orari di apertura previsti per gli adempimenti per la presentazione delle candidature per l'elezione suppletiva del Senato, prevista il 20 e il 21 settembre. In occasione della presentazione delle candidature all’elezione suppletiva per il Senato della Repubblica, nel collegio uninominale di Sassari, l'ufficio elettorale del Comune di Porto Torres resterà aperto domenica 16 e lunedì 17 agosto dalle ore 8 alle ore 20.00. L'ufficio sarà inoltre aperto anche venerdì 14 agosto, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. L'accesso sarà consentito una persona per volta, con l'obbligo di utilizzo della mascherina, previo contatto telefonico al numero 079 5008032.