Sassari: prenotazioni per il laboratorio analisi

Coloro che fossero impossibilitati a inviare la e-mail di prenotazione possono chiamare lo 079.26.44.567, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13, il sabato dalle 10,30 alle 12,30. Dal sito web dell’Aou di Sassari, inoltre, è possibile scaricare la brochure sulle modalità di accesso ai servizi ambulatoriali, dalla sezione “Vademecum per l'accesso alle attività ambulatoriali” (banner centrale).

Il laboratorio analisi dell’Aou di Sassari in via Monte Grappa ricorda che gli utenti possono accedere alla struttura solo con prenotazione. In questo caso è necessario inviare una e-mail all’indirizzo prenotaesamilab@aousassari.it. Si ricorda che è necessario allegare l’impegnativa e indicare un recapito telefonico.