Informazioni Utili Chiamata di imbarco: tre piccoli di camera per la Janas

La Capitaneria di Porto di Porto Torres ha diffusa la chiamata di imbarco per 3 unità lavorative con il profilo professionale di piccolo di camera. L'imbarco è per la motonave Janas. Gli interessati dovranno presentarsi il 12 di agosto alle ore 10 negli uffici di via del Mare a Porto Torres.