Alghero: per il servizio di mensa scolastica c'è tempo fino al 20 agosto

Fino al 25 agosto 2020, inoltre, sarà possibile attivare l’iscrizione online del proprio figlio al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/21, accedendo al sito: https://intranet.comune.alghero.ss.it/ Per prima cosa sarà necessario inviare alla mail scuolabus@comune.alghero.ss.it la richiesta di «codice utente e password» (nel caso in cui non si abbiano disponibili gli stessi dati dello scorso anno) e la richiesta della quota di pagamento del contributo da versare. Il genitore riceverà successivamente, per mail, i dati richiesti e le altre indicazioni utili per l’iscrizione e per il contributo economico da versare per l’anno scolastico 2020/2021.





A partire dal 07 settembre 2020, se si è in regola con il pagamento del contributo 2019/20 e dopo aver versato la prima quota o l’intera annualità del contributo servizio trasporto scolastico 2020/21, gli utenti riceveranno per mail e in formato pdf l’apposito tesserino di viaggio. Il versamento dovrà essere effettuato con il PagoPA collegandosi al link: https://alghero.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo-pag nell'impossibilità di procedere con il pagoPA, in alternativa con bollettino al seguente c/c 1003826342 Intestato a: Comune di Alghero - Servizio Tesoreria causale: servizio scuolabus 2020/21 e nome bambino, scuola e classe.

Il Servizio Pubblica Istruzione comunica che per l’anno scolastico 2020 -2021, fino al giorno 20 agosto 2020 sarà possibile iscriversi "on-line" al servizio mensa. L'iscrizione potrà essere attivata compilando l’apposito modello che è riportato nella home-page del «Portale dei Genitori» al seguente link: https://www4.eticasoluzioni.com/algheroportalegen. Si informano le famiglie che per il rinnovo o nuova iscrizione è necessario utilizzare GOOGLE - CROME E NON INTERNET EXPLORER . (Internet explorer non consente purtroppo l'invio degli allegati).