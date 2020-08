Informazioni Utili Le messe in Aou nel mese di agosto

Per il mese di agosto la cappellania ospedaliera fissa i nuovi orari delle messe che saranno celebrate il sabato alle ore 17 e la domenica alle ore 10.30 e saranno trasmesse sul canale YouTube. I nuovi orari entrano in vigore dal 3 agosto e saranno validi sino al 6 settembre. In questo periodo, nei reparti del Santissima Annunziata saranno presenti i cappellani don Paolo Mulas e padre Eugenio Pesenti, che saranno a disposizione per l'amministrazione dei Sacramenti e per colloqui personali. In queste settimane, la messa verrà celebrata il sabato alle ore 17 in Clinica Ostetrica e la domenica alle ore 10,30 nella cappella San Pietro (palazzo Clemente).