Stintino:Tornano da oggi i parcheggi sulla piazza dei 45

Tornano i parcheggi sulla piazza dei 45, lo stabilisce la nuova ordinanza del sindaco Diana. A partire da oggi, infatti, e sino al 13 settembre, si potrà nuovamente lasciare l’auto in sosta sulla piazza dedicata ai fondatori del paese.

La sosta, invece, sarà vietata nelle giornate del giovedì, in occasione dello svolgimento del mercato, e nelle giornate in cui si svolgeranno eventuali pubbliche manifestazioni. L'amministrazione comunale ricorda che all'ingresso del paese, nella zona del cimitero, è disponibile anche un'altra area parcheggi per automobili, bus e motocicli.

L’orario consentito è dalle ore 8 alle ore 2.