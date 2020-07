Sassari: da lunedì gli stalli per le bancarelle tornano a 126

Il mercato di piazzale Segni, da lunedì 3 agosto, ritorna ad avere 126 stalli.

Il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato oggi un'ordinanza con la quale si modifica parzialmente quanto disposto dalla 38 del 22 maggio e così gli spazi per i venditori passano da 80 a 126.



Contestualmente è soppressa l’area temporanea del sabato mattina. Il provvedimento entra in vigore dalla prossima settimana e quindi per quella in corso si fa ancora riferimento al precedente dispositivo, che prevedeva le due giornate. Restano in vigore tutte le norme a tutela della salute pubblica, previste nella precedente ordinanza.