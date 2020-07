Porto Torres: aperte le iscrizioni per l'asilo nido comunale

ll Settore Politiche sociali comunica che dal 28 luglio al 21 agosto 2020 è possibile presentare domanda di iscrizione ai servizi 0-3 anni.



L'avviso e i moduli sono scaricabili dalla home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze.

La domanda potrà essere presentata da residenti in città o da famiglie residenti a Porto Torres con affidamento temporaneo. La domanda di iscrizione e tutta la modulistica compilata dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 21 agosto 2020, all'indirizzo di Posta elettronica certificata comune@pec.comune.porto-torres.ss.it, con il seguente oggetto: iscrizione asilo nido comunale AS 2020/2021.







Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo: tellini.marcello@comune.porto-torres.ss.it.

L'Ufficio ricorda che le fasi successive alla formalizzazione dell'accettazione del posto sono condizionate al rispetto delle misure emergenziali disposte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 a tutela della salute pubblica.



In caso di assenza di linee guida nazionali relative all'apertura del servizio asilo nido, riferite espressamente al contenimento dell'emergenza epidemiologica, potrebbe anche essere disposto il mancato avvio del servizio.

L'ufficio comunicherà alle famiglie la data della prima riunione presso l'asilo nido.



Nel corso dell'incontro saranno concordate le modalità e la data di inizio dell'inserimento della bambina o del bambino.