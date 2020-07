Tariffe scontate per i finanzieri della Sardegna iscritti al Si.Na.Fi.

Alla sottoscrizione della convenzione hanno partecipato il legale rappresentante della Fisgest srl (CAF Cisl) Roberto Demontis, Roberto Salone Coordinatore Regionale e responsabile per la Provincia di Nuoro, Pietro Catalano Direttore Regionale Patronato INAS Cisl,, Demetrio De Martis e Sergio Cavoli rispettivamente componente del Direttivo Nazionale, nonché Referente Regionale Sardegna e incaricato ai tesseramenti del Sindacato Nazionale Finanzieri.

Giorni fa è stato sottoscritto un apposito accordo valido per tutto il 2020, che prevede che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza iscritti al Sindacato Nazionale Finanzieri possano avvalersi degli stessi servizi normalmente erogati dal CAF ai lavoratori iscritti alla Cisl e con le medesime condizioni economiche loro riservate. Gli iscritti potranno usufruire dei servizi erogati dal CAF (730-Unico-Colf e badanti-IMU-successioni-contratti di locazione-ecc.) semplicemente esibendo la tessera sociale SINAFI in regola con il rinnovo per l’anno 2020.